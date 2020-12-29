Опубликовано видео требований главы Twitter банить аккаунт Трампа

Project Veritas получил ролик от одного из сотрудников соцсети.

Опубликовано видео требований главы Twitter банить аккаунт Дональда Трампа. Ролик размещен организацией Project Veritas, известной своими разоблачающими расследованиями. В кадре представлен Джек Дорси, который заявил сотрудникам социальной сети о необходимости банить аккаунт действующего президента США. Он отметил, что соответствующую практику в будущем следует распространить на аналогичные аккаунты.

Мы прямо сейчас сфокусированы на одном аккаунте, но это будет гораздо больше, чем лишь один аккаунт, и все будет длиться гораздо дольше, чем этот день или эта неделя. И следующие несколько недель и даже после инаугурации Джек Дорси, глава Twitter

Руководитель Project Veritas Джеймс О"Киф отметил, что видеозапись ему передал один из сотрудников соцсети. Судя по качеству ролика, он сделан во время видеоконференции с Джеком Дорси. Однако глава Twitter напрямую не называет аккаунт Дональда Трампа. Дорси уточнил, что Америка - это "невероятно разделенная" страна, на что пользователи соцсети указывают ежедневно своим постами и ответами на публикации.

Определенно надо концентрироваться на этом аккаунте и на том, как он связан с насилием в реальном мире. Но также нужно мыслить в долгосрочной перспективе о том, как со временем это повлияет на ситуацию в целом Джек Дорси, глава Twitter

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Фото: Pixabay.com