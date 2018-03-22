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Опубликовано видео смертельного ДТП с беспилотником Uber

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Полиция опубликовала видео с регистратора беспилотника, на котором запечатлен момент ДТП с велосипедисткой.

19 марта беспилотное такси Uber сбил насмерть женщину с велосипедом.

Сообщалось, что женщина переходила дорогу в неположенном месте. Piter.TV рассказывал подробности аварии известные на тот день. После расследования всех обстоятельств ДТП полиция пришла к выводу, что беспилотник не виноват в ДТП, так как женщина с велосипедом выскочила неожиданно перед самым автомобилем. 

Сейчас полиция опубликовала и видео с моментом аварии. На опубликованных кадрах видно, что пешеход с велосипедом был полностью не виден и появился перед машиной буквально в нескольких метрах, и избежать аварии не удалось бы даже умелому водителю.

Видео: Telegram/MDK

 

Теги: uber , беспилотник сбил насмерть , жесть , момент дтп , смертельное дтп
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Мировые новости

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