Опубликовано видео смертельного ДТП с беспилотником Uber

Полиция опубликовала видео с регистратора беспилотника, на котором запечатлен момент ДТП с велосипедисткой.

19 марта беспилотное такси Uber сбил насмерть женщину с велосипедом.

Сообщалось, что женщина переходила дорогу в неположенном месте. Piter.TV рассказывал подробности аварии известные на тот день. После расследования всех обстоятельств ДТП полиция пришла к выводу, что беспилотник не виноват в ДТП, так как женщина с велосипедом выскочила неожиданно перед самым автомобилем.

Сейчас полиция опубликовала и видео с моментом аварии. На опубликованных кадрах видно, что пешеход с велосипедом был полностью не виден и появился перед машиной буквально в нескольких метрах, и избежать аварии не удалось бы даже умелому водителю.

Видео: Telegram/MDK