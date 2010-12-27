В США автомобиль Uber на автопилоте насмерть сбил женщину

В Аризоне женщину на велосипеде сбил автомобиль с автопилотом от Uber.

В городе Темпе, штат Аризона, автомобиль Uber, который находился в режиме автопилота, насмерть сбил женщину.

Компания Uber на время прекратила тестирование самоуправляемых машин в нескольких городах США и Канады из-за столкновения одного из автомобилей в Аризоне с велосипедисткой, пересекавшей дорогу. Об этом сообщает Mind со ссылкой на Bloomberg.

Испытания беспилотных автомобилей приостанавливается в Питтсбурге, Сан-Франциско, Торонто и Фениксе. Говорится в сообщении

По данным полиции, во время аварии в 22.00 по местному времени за рулём автомобиля Uber находился человек, но машина была в режиме "автопилота". По правилам тестирования, в внештатных ситуациях человек должен брать контроль над транспортным средством. Других пассажиров в транспорте не было. Полиция сообщила, что 49-летняя женщина переходила дорогу с велосипедом не в пределах пешеходного перехода, а за ним. Глава Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) принес соболезнования близким погибшей.

После госпитализации женщина умерла в больнице от полученных травм.

Фото: Mind