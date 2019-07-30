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В сети опубликовали видео с первого кастинга "Звездных войн"

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В отрывке герои обсуждают проблемы Галактики.

В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно). Ролик в своем Twitter выложил сам Марк Хэмилл.

Моя первая видеопроба и день нашего знакомства с Харрисоном. Ни один из нас не читал сценарий в тот момент, нам дали прочесть только одну эту сцену.

Марк Хэмилл

В отрывке герои обсуждают проблемы Галактики. Этот эпизод можно увидеть в фильме "Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда". Герои прибывают на Альдераан и видят все в полуразрушенном состоянии.

В мае в сети появились фото со съемок последних "Звездных войн".

Видео: Twitter 

Теги: актеры, звездные войны, кинопробы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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