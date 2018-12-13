В сети появились фото со съемок последних "Звездных войн"

Премьера картины намечена на 19 декабря 2019 года.

В сети появились новые кадры со съемок новой части начно-фантастической саги "Звездные Войны" с подзаголовком "Скайуокер. Восход". Изображения были опубликованы изданием Vanity Fair.

Девятый фильм в космической саги завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет. Авторы обещают дать ответы на все загадки из предыдущих серий.

Режиссером новой ленты выступил Джей Джей Абрамс, ранее снявший ленту "Звездные войны: Пробуждение силы". Главные ролик в картине исполнили Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Марк Хэмилл и другие.

Премьера картины намечена на 19 декабря 2019 года.

Ранее кинокомпания Disney объявила, что следующий фильм по вселенной "Звездных войн" снимут Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, ранее работавшие над созданием сериала "Игра престолов".

Фото: Vanity Fair