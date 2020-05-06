Опубликовано видео с места гибели людей при взрыве гаража в Подмосковье

В СК РФ рассказали о возбуждении уголовного дела по факту трагедии.

По факту гибели двух человек при взрыве в гараже в Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали представители Следственного комитета России. Они уточнили, что речь идет о части 3 статьи 109 УК РФ (за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В результате инцидента, который произошел на территории Московской области, оказались разрушены три автомобильных бокса с площадью 60 квадратных метров. В экстренном региональном ведомстве подтвердили, что к 12:19 часам дня открытое горение на месте происшествия было ликвидировано. В настоящее время представители ГУ МЧС выясняют обстоятельства произошедшего и личности жертв трагедии. Производится разбор завалов.

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области

