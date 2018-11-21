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Нетрезвый отец ударил маленькую дочь на парковке в Подмосковье

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Таким образом родитель наказал девочку после того, как сам посадил её за руль и убедился, что она не может водить.

Пьяный отец в подмосковном Пушкино решил наказать свою маленькую дочь, которая, по его, мнению, должна была справиться с управлением автомобиля. Мужчина посадил девочку примерно пяти лет за руль, выпив пива. Когда она врезалась в припаркованную неподалёку Mazda, родитель ударил её по щеке. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на анонимного очевидца в социальных сетях, заснявшего избиение на видео. 

Сзади него стояла бутылка, показалось, что это его. Девочке на вид лет пять. По всей видимости, она воткнула передачу и поехала. За это отец ее наказал за то, что она в таком возрасте еще не соображает.

рассказал свидетель жестокого обращения с ребёнком

Собеседник издания отметил, что он тут же вышел на улицу, чтобы помочь. Однако к этому времени на место подошли жена и сын нетрезвого гражданина. По словам очевидца, на лице мальчика также красовался синяк. 

Ранее мы сообщили о том, что дело о халатности завели после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах.

Видео: соцсети

Теги: жестокое обращение с детьми, избиение ребенка, подмосковье, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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