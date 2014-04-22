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Дело о халатности завели после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах

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Пострадавшая девочка находится в тяжелом состоянии.

Уголовное дело о халатности должностных лиц (по части 2 статьи 293 УК РФ) заведено после нападения обезьяны на ребенка в  Мытищах. Об этом рассказали представители Следственного комитета по Московской области. ранее стало известно о том, что пострадавшая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Омбудсмен по правам ребенка Ксения Мишонова отметила, что семья девочки прибыла в подмосковный дом из Харькова, а агрессивное животное содержалось в частном зоопарке.

СК России в городском округе Мытищи возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, осуществляющих полномочия в рамках государственного контроля.

пресс-служба СК РФ по региону

Подмосковная прокуратура уведомила СМИ о том, что отделом дознания МУ МВД России "Мытищинское" возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.

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Фото и видео: Telegram / Московские новости

Теги: мытищи, обезьяна, подмосковье, следственный комитет, уголовное дело, халатность, частный зоопарк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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