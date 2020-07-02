Один из "Тигров" пришлось доставлять до базы при помощи буксира.

Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии. Ролик разместили в Telegram-канале "Военный Осведомитель". Автор поста отметил, что военнослужащие направились на собственную базу, которая располагается в районе города Айн-Исса в провинции Ракка. На кадрах видно, что один из российских "Тигров" не может добраться до военной базы самостоятельно. Ему потребовался буксир.

Напомним, что в начале июня в Сети появилось видео, на котором американские военные пытались заблокировать движение российских военных. Однако техника из РФ выехала на обочину дороги и свободно проехала мимо машин из США. Американская техника М1235 MRAP заглохла в непосредственной близости от бронеавтомобиля РФ.

В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов.

Видео: telegram / Военный Осведомитель