Опубликовано видео победы Головкина нокаутом

Казах стал чемпионом мира в среднем весе по версии IBF.

Опубликовано видео победы Геннадия Головкина нокаутом над Камилом Шереметой. Известно, что казахстанский и польский спортсмены выступили в рамках сражения за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Они сражались в категории среднего веса.

Мероприятие проводилось в США. В Twitter-аккаунте DAZN Boxing разместили ролик с данного поединка. Известно, что казах четыре раза отправил польского боксера в нокдаун. После седьмого раунда судья объявил о техническом нокауте.

Напомним, что Геннадию Головкину 41 год. Он одержал 41-ую победу на ринге при одном поражении и одной ничье. Для 31-летнего Камила Шеремета поражение стало первым в профессиональной карьере. В его активе находится 21 победа.

В сети появилось видео главного боя ACA 116.

Видео: Twitter / DAZN Boxing