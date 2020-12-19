Бразилец Фроес смог одолеть россиянина Балаева.

В сети появилось видео главного боя ACA 116. Ролик опубликован в социальных сетях. На кадрах показана схватка российского бойца смешанного стиля ММА Марата Балаева с Фелипе Фроесом на турнире Absolute Championship Akhmat.

Известно, что 44-летний спортсмен из России уступил в поединке сопернику. В третьем раунде Фроес вывел бойца из строя при помощи нокаута. Бразилец не сможет претендовать на титульный пояс, так как не уложился для этого в необходимый для этого вес.

Марат Балаев заявил журналистам, что намерен завершить профессиональную карьеру. Он выступает в смешанных боях с 37 лет. Он отмечен 11 победами и тремя поражениями. Спортсмен имел пояс ACB.

Видео потасовки на дороге с участием бойца Исмаилова высмеяли в сети.

Видео: VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat