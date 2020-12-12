Видео потасовки на дороге с участием бойца Исмаилова высмеяли в сети

Пользователи соцсетей заподозрили постановочное видео.

Видео потасовки на дороге с участием бойца Магомеда Исмаилова высмеяли в сети. Ролик опубликован в Telegram-канале BAZA. По данным очевидца, уличный конфликт между неизвестным оппонентом и спортсменом, занимающимся смешанным стилем в ММА произошел на дороге. Ни один из водителей не захотел уступать дорогу другому. После словесной перепалки мужчины начали решать вопрос силовыми методами.

Исмаилов несколько раз ударил оппонента, а также повредил его машину. В соцсетях пользователи отметили, что ситуация напоминает постановочную. По мнению некоторых россиян, ролик выпущен в преддверии боя спортсмена с Иваном Штырковым по прозвищу Уральский Халк.

"Безруков бы лучше сыграл", "Этот фейк сняли, чтобы мы посмеялись" комментарии к ролику

Напомним, что бой между Исмаиловым и Штрыковым назначен на 13 декабря. Он состоится на турнире ACA 115 в Москве. Первый боец одержал 14 побед, 3 поражения и один бой завершил вничью. У его соперника 16 побед и одно поражение.

Магомед Исмаилов предсказал исход трех главных боев года.

Видео: TG / BAZA