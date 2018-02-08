Магомед Исмаилов предсказал исход трех главных боев года

Боец проанализировал форму и стили спортсменов.

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов предположил исход трех главных боев года, сообщило издание "Маленькие Большие Новости".

Спортсмен проанализировал, в каком состоянии бойцы, какой стиль боя они предпочитают, и привел аргументы в пользу своих фаворитов. Так, Исмаилов предполагает, что встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи (24 октября) закончится победой Хабиба, прокоммнетировав, что "американец "недышащий" боец, поэтому победа будет за россиянином".

Что касается боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом (28 ноября), то победа, по мнению спортсмена, будет за Тайсоном, который "аходится в сумасшедшей форме, несмотря на возраст". В бое Азиза Абдулвахабова и Александра Сарнавского (19 сентября) Исмаилов отдает предпочтение Абдулвахабову.

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Фото: instagram.com/maga_isma/