Петербуржцы оценили финал сериала "Колотушка"

Финальные эпизоды первого в России спортивного драмеди о культуре поп-ММА поклонникам проекта презентовали его создатели и артисты.

В Петербурге показали финал спортивного сериала "Колотушка" на большом экране в BACKYARD Boxing & Workout в Новой Голландии. Зрители получили возможность задать вопросы артистам и создателям проекта. Фильм представили актёры Юрий Насонов, Андрей Пынзару и Беник Аракелян, а также режиссёр Миша Маралес, продюсеры и другие члены творческой команды. Партнёрами показа выступили BACKYARD Boxing & Workout и бойцовская лига "Наше дело".

Это сериал про любовь, про стремление достигать своих целей через любые преграды. И, конечно, это шоу и яркие бои, - рассказал нам Беник Аракелян.

Самые сложные съемочные моменты при создании сериала были связаны со сценами боёв и тренировок. Не обходилось без импровизации и даже экстремальных случаев.

Было много забавных историй. Наш ведущий актер травмировал ногу, с трудом ходил, а нужно было снять сцену бега. И нам пришлось создавать целые технические конструкции для того, чтобы возник эффект бега, хотя актёр практически находился на месте, имитировал движение, - поделился Миша Маралес, режиссёр сериала.

Главный герой — Саня живёт обычной жизнью: женился, выплатил ипотеку, растит сына. А вот его брат совсем не изменился: как и в молодости, он любит пошуметь, работает вышибалой в баре и собирается участвовать в кулачных боях. Привычная жизнь Сани рушится после встречи с братом — вместе они попадают в аварию, разбивают несколько новеньких машин и остаются должны крупную сумму автосалону. У Паши сломана рука, поэтому Сане приходится участвовать в боях вместо него, чтобы заработать денег и расплатиться по долгам.

Первая серия вышла в онлайн кинотеатре Premier 23 марта, последняя доступна с 20 апреля.

Смотреть сериал "Колотушка": https://premier.one/show/kolotushka;



