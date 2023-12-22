Тимофей Шарипов: "Прелесть" - это сериал для искушённых зрителей

В кинотеатре «Аврора» состоялся показ остросюжетного драматического сериала «Прелесть».

Онлайн-кинотеатр PREMIER вновь заявляет о громких отечественных премьерах, и на этот раз всё золото забирает сериал "Прелесть". В основе сюжета лежит история о молодом автоугонщике Цыгане, ищущего правды в этом суровом и жестоком мире. Зрители попадут в вихрь интриг и безумств, происходящих с героями Олега Меньшикова, Филиппа Янковского, Федора Федотова.

На показе пилотной серии в кинотеатре "Аврора" оказался креативный продюсер Тимофей Шарипов, а также журналист и кинокритик Ксения Балюк.

Почему "Прелесть" оставит терпкое послевкусие после просмотра? Какую монету вложил каждый участник проекта? Узнаем у креативного продюсера сериала – Тимофея Шарипова.

– Почему Вы стали продюсером сериала "Прелесть"?

– Меня зацепила история. Очень крепкая история, на которую подсаживаешься сразу, как только начнешь. Почему это так? Если Вы посмотрите на актёрский состав, наш, уникальный, это люди, которые точно не берутся за всё, что видят. Это люди очень избирательные. Очень известные. И у всех огромный опыт, в том числе и в драматургии. Если они соглашаются, то, очевидно, история цепляет, и я здесь тоже именно поэтому. Когда ты первый раз читаешь сценарий, то говоришь: "Да, конечно, это безусловно хочется сделать!".

– Почему нам, искушённым зрителям, нужно посмотреть этот сериал?

– Я считаю, что как раз искушённым зрителям стоит посмотреть этот сериал. Сейчас в России научились писать сценарии к сериалам – понятны схемы, производство, как это делать – мы развиваемся. Последнее время выходит очень много сериалов, у зрителя всегда есть выбор, а "Прелесть" – это нишевая история. В это истории зритель разглядит что-то новое. "Прелесть" для самых искушённых зрителей!

– Правосудие – что это? Как одна из главных тем сериала.

– Правосудие – это вещь, которая настигает тебя в любом случае и не обязательно по букве закона. Правосудие – это штука, которая в любой момент тебя догонит, настигнет и воздаст по заслугам. Каждый герой нашего сериала получает столько, сколько заслуживает.

– Что Вы чувствуете от проделанной работой совместно с режиссером-постановщиком Динаром Гариповым и со всей съемочной командой? Вы остались довольны?

– Я получил огромное удовольствие от работы, подготовки, съемочного процесса и монтажа того продукта, который получился у нас в итоге. А финальный результат оценят наши зрители. Это самая лучшая и качественная оценка.

– Что получили от этой работы лично Вы?

– Я получил огромный, сумасшедший опыт от работы с большими актерами. Это – Олег Евгеньевич Меньшиков, Филипп Олегович Янковский, Максим Коновалов, Федор Федотов – его я тоже называю большим актером, потому что диапазон сумасшедший, талант безграничный. И все актёры, которые были задействованы… Игорь Черневич, тоже из Петербурга, потрясающий. Они все потрясающие, правда. И самый большой опыт для меня – это удовольствие, которое я получил от работы именно с актерами. Это было что-то невероятное.

– Золото будет мстить?

– У слогана было множество вариантов, но они все оказались излишне литературные, с глубинным смыслом. Это слоган ребят с PREMIER, мне он нравится. Они точно знают, что делают.

Видео: Premier

Фото: Piter.TV