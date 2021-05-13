Опубликовано видео первых минут после стрельбы в школе в Казани

На кадрах видно, как из школы полицейские и спасатели выносят раненых на носилках.

В сети появилось видео первых минут после начала стрельбы в казанской гимназии №175. Ролик опубликовали в Telegram-канале РЕН ТВ.

На кадрах видно, как из школы полицейские и спасатели выносят раненых на носилках, вокруг здания собрались толпы людей.

Во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев напал на свою бывшую школу, расстрелял учеников и учителей. После он вышел с поднятыми руками и сдался полиции. В служебной машине он пытался покончить с собой. Накануне суд арестовал его на 2 месяца. За Ильназом Галявиевым в СИЗО организовано круглосуточное наблюдение.

Фото: Telegram / РЕН ТВ