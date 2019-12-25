За Ильназом Галявиевым в СИЗО организовано круглосуточное наблюдение

Такая мера принята, чтобы стрелок не совершил суицид.

За Ильназом Галявиевым, который совершил вооруженное нападение 11 мая на гимназию №175 в Казани, установили круглосуточное наблюдение в камере СИЗО. Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

Такая мера была принята, чтобы подследственный не совершил самоубийство.

"Казанский стрелок" находится в СИЗО-1 Казани в одиночной камере. За ним сотрудниками Федеральной службы исполнения наказания организовано круглосуточное видеонаблюдение.

В ведомстве сообщили, что пока попыток суицида Галявиев не совершал. Если это произойдет, то его переведут в специальное помещение без мебели и со сглаженными углами.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение на гимназию №175 в Казани. В результате трагедии погибли дети и преподаватели. Суд арестовал стрелка на два месяца.

Ранее директор казанской школы, где была стрельба, объяснила отсутствие охраны.

Фото: Telegram/BAZA