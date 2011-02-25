Опубликовано видео перехвата американского БПЛА MQ-9 Reaper российским истребителем Су-30

Видеокадры были сняты изнутри самолета, на кадрах можно увидеть летящий неподалеку американский БПЛА.

В интернете разместили видео перехвата российским истребителем Су-30 американского дрона MQ-9 Reaper. Ролик опубликовали в Telegram-канале Fighterbomber.

Видеокадры были сняты изнутри самолета, на кадрах можно увидеть летящий неподалеку американский БПЛА. В видео истребитель очень быстро сокращает расстояние до дрона и оказывается на минимальном от него расстоянии. По кадрам сложно понять, какой конкретно самолет преследует американский дрон. По некоторым данным, это Су-30.

Авторы ролика не раскрывают место, где происходит преследование БПЛА. Но с большой долей вероятности, это Сирия.

В январе Business Insider рассказал об "угрозе" авианосцам ВМС США от России.

Видео: Telegram/ Fighterbomber