В Петербурге предложили использовать дроны против экскурсий по крышам

В Северной столице могут привлечь беспилотные летательные аппараты к охране исторических зданий от любителей лазать по крышам. Такую идею озвучил вице-губернатор Евгений Разумишкин на подведении итогов работы Государственной административно-технической инспекции за 2025 год.

Чиновник отметил высокую эффективность применения дронов и предложил активнее внедрять эту практику везде, где есть техническая возможность и соответствующие разрешения. По мнению Разумишкина, использование квадрокоптеров позволит оперативно выявлять организаторов незаконных экскурсий по кровлям.

Вице-губернатор подчеркнул, что такие прогулки наносят городу ощутимый материальный и репутационный вред. Нарушители взламывают замки, портят имущество, при этом бюджет тратит значительные средства на устранение последствий, не получая никакой компенсации. Беспилотники, по словам Разумишкина, станут дополнительным эффективным инструментом в борьбе с этой проблемой.

Фото: unsplash (Nathan Dumlao)