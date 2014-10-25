  1. Главная
Над Ленобластью ночью 19 февраля уничтожили 4 БПЛА
Сегодня, 8:18
Александр Дрозденко поблагодарил за безопасность региона защитников Ленинградского неба.

Около двух часов ночи 19 февраля была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По данным на 05:54, над Ленобластью этой ночью уничтожено 4 БПЛА, в том числе несколько в Киришском районе. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.

На территории региона может наблюдаться понижение мобильного интернета. Александр Дрозденко поблагодарил за безопасность региона защитников Ленинградского неба.

Фото: unsplash (Nathan Dumlao)

