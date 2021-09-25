Опубликовано видео нападения мужчины с топором в московском магазине

По предварительным данным, нападавший стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, на которых запечатлено нападение мужчины с топором на посетителей магазина в Москве.

На видео можно заметить, как мужчина, переодетый в женщину, спорит с двумя людьми. В какой-то момент он достает топор и наносит удар по одному из участников словесной перепалки.

По данным ресурса, нападавшим оказался 48-летний Дмитрий Соренков. Он заявил в беседе с сотрудниками правопорядка, что посетители магазина оскорбили его за внешний вид, вследствие чего у него сдали нервы. По предварительным данным, мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Напомним, инцидент произошел 25 сентября на улице Каргопольской. В результате инцидента пострадали два человека. Они были госпитализированы в медицинское учреждение.

Ранее в Петербурге пассажир такси открыл стрельбу после попытки расплатиться фальшивкой.

Видео: Telegram/SHOT

