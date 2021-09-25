Мужчина с топором напал на покупателей магазина в Москве

Очевидцы утверждают, что нападавший был одет в женскую одежду.

Вооруженный топором мужчина напал на посетителей магазина в Москве. Об этом информирует Telegram-канал "Москва с огоньком".

Инцидент произошел 25 сентября на улице Каргопольской. По словам очевидцев, напавший был одет в женскую одежду. Конфликт мог произойти из-за тележки, которую не смогли поделить клиенты магазина.

Отмечается, что в результате ЧП пострадали два человека. Они были госпитализированы в медицинское учреждение.

Официального комментария от полиции по поводу происшествия и поимке нападавшего пока нет.

Ранее в Москве курьер протаранил коляску с ребенком.

Фото: Telegram/Москва с огоньком

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