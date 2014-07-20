В Москве курьер протаранил коляску с ребенком

Младенец, находящийся в коляске, получил рассечение губы.

В Москве курьер "Яндекса" на велосипеде врезался в коляску с ребенком. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ясеневая и Елецкая. На кадрах обнародованного ролика видно, что курьер двигался с большой скоростью. После столкновения он упал со своего транспортного средства на коляску, и женщина, которая ее везла, нанесла велосипедисту несколько ударов зонтом, пока тот вставал с земли.

Отмечается, что при падении младенец, находящийся в коляске, получил рассечение губы. Его обследовали медики. Курьер не покинул место происшествия. Позже его доставили в отдел полиции.

Ранее в Петербурге курьер на автомобиле сбил курьера на велосипеде.

Видео: Telegram/SHOT

