На видео попало столкновение двух курьеров на Большой Монетной улице

На Большой Монетной улице курьер на автомобиле сбил курьера на велосипеде. Об этом 1 сентября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Авария произошла вечером 31 августа. Судя по кадрам, велосипедист решил сократить себе путь в неположенном месте. Однако водитель не увидел его из-за припаркованных автомобилей. В результате аварии велосипедист ударился о лобовое стекло машины и упал на асфальт. На помощь к нему подбежали очевидцы аварии.
Информация о состоянии сбитого курьера не поступала. Известно лишь, что в аварии пострадали велосипед и лобовое стекло авто.
Ранее мы писали, что появилось видео ДТП с участием велосипедиста на Петроградской набережной.
Видео: Piter.tv
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