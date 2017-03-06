На видео попало столкновение двух курьеров на Большой Монетной улице

Один из них был за рулем, другой – на велосипеде.

На Большой Монетной улице курьер на автомобиле сбил курьера на велосипеде. Об этом 1 сентября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла вечером 31 августа. Судя по кадрам, велосипедист решил сократить себе путь в неположенном месте. Однако водитель не увидел его из-за припаркованных автомобилей. В результате аварии велосипедист ударился о лобовое стекло машины и упал на асфальт. На помощь к нему подбежали очевидцы аварии.

Информация о состоянии сбитого курьера не поступала. Известно лишь, что в аварии пострадали велосипед и лобовое стекло авто.

Ранее мы писали, что появилось видео ДТП с участием велосипедиста на Петроградской набережной.

Видео: Piter.tv