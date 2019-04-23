Появилось видео ДТП с участием велосипедиста на Петроградской набережной

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Его розовый двухколесный транспорт пролежал на месте аварии около часа.

В субботу, 21 августа, в Петроградском районе произошло ДТП с участием водителя розового велосипеда. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Молодой человек на ярком транспорте был сбит иномаркой на пересечении Петроградской набережной и улицы Куйбышева. Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Его госпитализировали. По словам свидетелей случившегося, розовый велосипед и пастельная кепка лежали на месте аварии около часа.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на пересечении Ленинского и Народного Ополчения велосипедист и пешеходы попали под машину.

Видео: Piter.tv