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На пересечении Ленинского и Народного Ополчения велосипедист и пешеходы попали под машину

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Несчастье произошло из-за столкновения двух "Фордов".

Сегодня, 22 августа, в Кировском районе Петербурга произошла страшная авария, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

На перекрестке проспекта Народного Ополчения и Ленинского проспекта врезались два "Форда". От удара один из автомобилей взлетел и ударил находящихся рядом пешеходов и велосипедиста. 

В результате аварии пострадали три человека. Так, 28-летний водитель двухколесного транспорта отправился в больницу с переломом ноги. Госпитализировали и мать с 7-летней девочкой. У ребенка диагностировали ушибы, а вот у женщины -  закрытую черепно-мозговую травму и перелом предплечья. 

Обстоятельства случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на видео попал момент столкновения грузовика с мотоциклами в Невском районе.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп юго-запад, ленинский проспект, проспект народного ополчения
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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Чеботарёв Толян
Сегодня 13:34

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