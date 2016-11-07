На пересечении Ленинского и Народного Ополчения велосипедист и пешеходы попали под машину

Сегодня, 22 августа, в Кировском районе Петербурга произошла страшная авария, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".
На перекрестке проспекта Народного Ополчения и Ленинского проспекта врезались два "Форда". От удара один из автомобилей взлетел и ударил находящихся рядом пешеходов и велосипедиста.
В результате аварии пострадали три человека. Так, 28-летний водитель двухколесного транспорта отправился в больницу с переломом ноги. Госпитализировали и мать с 7-летней девочкой. У ребенка диагностировали ушибы, а вот у женщины - закрытую черепно-мозговую травму и перелом предплечья.
Обстоятельства случившегося уточняются. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на видео попал момент столкновения грузовика с мотоциклами в Невском районе.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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