На пересечении Ленинского и Народного Ополчения велосипедист и пешеходы попали под машину

Несчастье произошло из-за столкновения двух "Фордов".

Сегодня, 22 августа, в Кировском районе Петербурга произошла страшная авария, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

На перекрестке проспекта Народного Ополчения и Ленинского проспекта врезались два "Форда". От удара один из автомобилей взлетел и ударил находящихся рядом пешеходов и велосипедиста.

В результате аварии пострадали три человека. Так, 28-летний водитель двухколесного транспорта отправился в больницу с переломом ноги. Госпитализировали и мать с 7-летней девочкой. У ребенка диагностировали ушибы, а вот у женщины - закрытую черепно-мозговую травму и перелом предплечья.

Обстоятельства случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на видео попал момент столкновения грузовика с мотоциклами в Невском районе.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург