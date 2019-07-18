В ближайшее время гаджет должны презентовать широкой общественности.

В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6. Пока разработчики не называют официальной даты выходы новинки, однако эксперты уверены, что устройство презентуют в ближайшее время.

Планшет Samsung Galaxy Tab S6 имеет 10,5-дюймовый дисплей с высоким разрешением. За производительность устройства отвечает мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 855 с 6 Гб оперативной памяти. Размер встроенной камеры составляет 128 Гб.

Гаджет имеет две камеры. Основная получила сдвоенный объектив на 13+5 Мп. У фронтальной камеры есть модуль на 8 Мп. В комплекте с планшетом будет продаваться фирменный стилус.

Ранее мы писали, что компания Samsung запатентовала смартфон с новой конструкцией.

Фото: Instagram / gadgetfight.id