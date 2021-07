Появились первые кадры со съемок сериала по мотивам игры The Last Of Us

На снимках изображен еще не разрушенный город Остин в штате Техас.

В сети появились первые кадры со съемок сериала, основанного на популярной игре The Last Of Us. Фотографии опубликовал в Twitter пользователь с ником @necromonica1.

На снимках можно увидеть еще не разрушенный город Остин в штате Техас. Судя по фото, в этих локациях снимали пролог сериала, в котором главный герой Джоэл со своей дочерью спешат покинуть пораженный опасным грибком город.

Сериал является экранизацией The Last Of Us. Однако, как это часто бывает, сюжет претерпит некоторые изменения. Главные роли сыграют звезды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рамзи.

Съемки сериала еще не начались. Премьера запланирована на 2022 год.

Фото: Twitter / @necromonica1