Опубликовано новое видео начала пожара в ТЦ "Зимняя Вишня" с камер наблюдения

СКР на своем сайте опубликовал видео начала пожара с других камер наблюдения в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово.

Сегодня, 3 апреля, на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации появилось обращение к очевидцам пожара и опубликовано новое видео начала пожара с других камер наблюдения.

Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта 2018 года находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего.

На новых видео запись с части фуд-корта с игровой зоной для самых маленьких посетителей ТЦ, и другая часть фуд-корта с детской игровой железной дорогой. Также есть запись с камеры, которая смотрит на детский зал, откуда и начался пожар. На видео со всех камер видно, что выключается освещение, а дым распространялся очень быстро. Люди в спешке пытаются покинуть ТЦ.

Во время рабочей Александа Бастрыкина в Кемерово была названа предполагаемая причина пожара, который унес жини 64 человек.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации