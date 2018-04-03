Трагедия в Кемерово: СКР обратился к очевидцам пожара за помощью

На официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации появилось обращение к очевидцам пожара.

Сегодня, 3 апреля, на официальном сайте Следственного комитета России появилось обращение к очевидцам пожара в ТЦ "Зимняя Вишня", который унес жизни 64 человек 25 марта 2018 года. СК РФ также опубликовал видео с камер наблюдения, на котором посетители, которые попали в кадр, могут обладать важными сведениями.

Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта 2018 года находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет РФ

Граждан, являющихся свидетелями начала возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня", просят звонить по телефону: 8-923-630-9006

Сегодня Piter.TV публиковал видео с рабочей поздкой Бастрыкина в Кемерово, где была названа предварительная причина пожара.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации