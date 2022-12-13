Опубликованы кадры захвата опорного пункта националистов от первого лица

Военные смогли уничтожить объект, на котором находились украинские националисты.

Штурмовые отряды Воедзушно-десантных войск России нанесли огневое поражение украинским подразделениям, после чего пошли на штурм под прикрытием артиллерии и бронированной группы. Соответствующей инфорацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороны РФ. Специалисты показали в социальных сетях кадры операции от первого лица. Известно, что военным удалось захватить и уничтожить объект противника. В пресс-службе ведомства пояснили, что получив задачу от командования бойцы выдвинулись на боевых машинах десанта в указанный район. Там расчетами беспилотников удалось выявить взводный опорный пункт местных националистов. По переданным ркоординатам, артиллерия ВДВ нанесла огневое поражение обороняющимся подразделениям противника.

Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов десантники подавили сопротивление противника и захватили взводный опорный пункт ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Войска РФ нанесли авиационные и артиллерийские удары по ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России