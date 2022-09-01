Опубликованы кадры ночного обстрела немецкими РСЗО MARS II на Украине

На ролике виден запуск 12 боеприпасов.

СМИ: первое боевое применением немецких реактивных систем залпового огня MARS II на Украине попало на видео. Журналисты уточнили, что атака происходила в ночное время, предположительно, в направлении Херсонской области. Очевидцы отметили, что на кадрах показан отстрел 12 ракет (полного боевого комплекса пусковой установки производства ФРГ, которая является аналогом американской РСЗО M270 MLRS).

Эксперты считают, что обстрел осуществлялся именно немецкими РСЗО, о чем говорит высокая плотность выпускаемых ракет, а также небольшой период между запусками боеприпасов. В отличие от американских Himars, немецкие запуски могут осуществляться с частотой 1 раза в 3 секунды.

Напомним, что на текущий момент Вооруженные силы получили в качестве военной помощи от Берлина шесть пусковых установок M270 MLRS, а также три пусковых установки MARS II. Это количество равноценно 18 пусковым установкам РСЗО Himars.

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Фото и видео: Авиа.про