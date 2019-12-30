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Опубликована статистика по ДТП с каршерингом за 2019 год
Сегодня, 22:25
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fvbykov

Опубликована статистика по ДТП с каршерингом за 2019 год

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Изучить один из главных источников происшествий на дорогах решили журналисты РБК.

По информации экспертов и журналистов, до главной причины ДТП на дорогах Северной столицы машинам каршеринга еще далеко. Дорожная полиция, в свою очередь, заключила, что за неполный 2019 год было зарегистрировано только 11 аварий с участием машин каршеринга, где есть пострадавшие.

При этом третий источник статистики, соцсети и публичная страница "ДТП и ЧП. Санкт-Петерург" указывает, что за минувший год случилось более 150 аварий с участием машин, сдаваемых в аренду.

По информации Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, общее количество аварий в Северной столице составило 5322 эпизода.

Ранее мы сообщали о том, что водитель Hyundai приземлился на крышу на проспекте Славы. Также предлагаем посмотреть вам видео, в котором эксперты обсуждают проблемы каршеринга.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, каршеринг
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости России,

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