Опубликована статистика по ДТП с каршерингом за 2019 год

Изучить один из главных источников происшествий на дорогах решили журналисты РБК.

По информации экспертов и журналистов, до главной причины ДТП на дорогах Северной столицы машинам каршеринга еще далеко. Дорожная полиция, в свою очередь, заключила, что за неполный 2019 год было зарегистрировано только 11 аварий с участием машин каршеринга, где есть пострадавшие.

При этом третий источник статистики, соцсети и публичная страница "ДТП и ЧП. Санкт-Петерург" указывает, что за минувший год случилось более 150 аварий с участием машин, сдаваемых в аренду.

По информации Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, общее количество аварий в Северной столице составило 5322 эпизода.

Ранее мы сообщали о том, что водитель Hyundai приземлился на крышу на проспекте Славы. Также предлагаем посмотреть вам видео, в котором эксперты обсуждают проблемы каршеринга.

Фото: Piter.tv