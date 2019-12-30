Водитель Hyundai приземлился на крышу на проспекте Славы

Очевидцы предполагают, что автомобиль мог сдаваться в аренду как каршеринг.

Вечером в пятницу, 3 января, на проспекте Славы у ТРК "Южный полюс" очевидцы обратили внимание на перевернувшийся Hyundai Solaris. Пользователи соцсетей рассказали, что водитель иномарки не справился с управлением, перевернулся и упал на крышу. При этом автомобиль, предположительно каршеринг, умудрился снести часть дорожной ограды.

По предварительной информации, в аварии пострадали водитель иномарки и его пассажир – они были госпитализированы.

Подробности ДТП уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП под Киришами погибли ребенок и мужчина.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Видео: Ленчик Сидоренчик / ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"