В ДТП под Киришами погибли ребенок и мужчина

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются детали случившегося.

Трагическими последствиями завершилась дневная авария в Киришском районе Ленобласти. Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО, в третьем часу дня 3 января на 42-м км трассы "Зуево – Новая Ладога" столкнулись Skoda Octavia и Volvo XC70. В результате ДТП погибли два человека – ребенок и мужчина лет 30 на вид, находившиеся в салоне чешской иномарки.ъ

Выяснилось, что 35-летний водитель "Шкоды" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Вольво", который управлял 70-летний мужчина.

Госпитализированы водитель и пассажирка "Шкоды", а также два пассажира "Вольво". По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются детали.

Ранее мы сообщали, что поездка на такси обошлась петербуржцу в 550 тысяч рублей, телефон и кошелек.

Фото: Дорожный Инспектор / "ВКонтакте"