Фейковые аккаунты и отсутствие алкоконтроля: как контролировать каршеринг

В музее ретро-автомобилей Route 66 обсудили проблемы каршеринга в связи с ростом ДТП.

За первые полгода в Петербурге зарегистрировали 212 аварий с участием каршеринговых автомобилей. В них погибли 10 человек, еще 277 участников получили травмы. В музее ретро-автомобилей Route 66 обсудили проблемы каршеринга в связи с ростом ДТП. На встрече собрались депутаты, специалисты транспортной области и представители каршеринга. Эксперты затронули ряд насущных вопросов, в том числе ситуацию с фальшивыми аккаунтами.

Отсутствие идентификации, что именно ты сел с твоим аккаунтом за автомобиль – это большая проблема. Потом отсутствие барьера для пьянок, ты нажимаешь на кнопку, машина открывается и по факту компания, которая в этот самый момент пьяному передает машину, если пьяный попадет в ДТП или, не дай бог, убьет человека, никаким образом не страдает, страдает только человек. Алексей Цивилев, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Недобросовестные пользователи продают фейковые аккаунты в интернете от 700 рублей. Таким образом, за рулем могут оказаться люди без водительских прав, преступники и несовершеннолетние. Представители российской каршеринговой компании рассказали, как они контролируют количество ДТП.

Почему в каршеринге трудно посчитать, верифицировать ДТП, их реально больше по нашей статистике, чем зафиксировано в ГИБДД. Мы каждый случай, когда клиент попал в яму, наехал на поребрик, повредил колесо, маленькая царапина, мы стараемся чтобы клиент все зафиксировал. Алексей Генералов, генеральный менеджер YouDrive в Санкт-Петербурге

После бурного обсуждения эксперты согласились, что каршеринг необходимо развивать, но регулировать. Проблема в том, что между собой каршеринговые фирмы не взаимодействуют из-за конкуренции. Поэтому единой базы злостных нарушителей нет, при этом передавать данные третьим лицам незаконно. Законопроект о регулировании каршеринга планируют разрабатывать в соответствии с экспертными мнениями.

Фото: Piter.TV, Экспертный клуб Петербурга

Видео: YouTube-каналы Данте Алигьери, Каршеровод, Русские дороги, Worldwide Cars