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Опубликован тизер сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом

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Российские пользователи увидят сериал на "Амедиатеке".

Стало известно, что в мае 2020 года состоится мировая премьера сериала "Отыграть назад", снятого режиссером Сюзанной Бир (сериал "Ночной администратор"). Главные роли исполнили Николь Кидман и Хью Грант.

Сюжет проекта основан на книге Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать". У успешного психотерапевта (Кидман) – крепкая семья и любящий муж (Грант). Однако после визита полицейских женщина узнает много неожиданного о своем супруге.

Сценарий проекта написал автор оригинальной книги и Дэвид Э.Келли ("Большая маленькая ложь").

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма "Неотразимый" со Стивом Кареллом.

Видео: HBO / YouTube

Теги: hbo, сериал, тизер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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