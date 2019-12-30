Опубликован трейлер фильма "Неотразимый" со Стивом Кареллом

На большие экраны лента выйдет 29 мая 2020.

В сети опубликован трейлер драмтической комедии "Неотразимый", где главную роль сыграл номинант на премию "Оскар" Стив Каррел ("Игра на понижение", "Охотник на лис")

По сюжету политический консультант-демократ помогает отставному полковнику морской пехоты баллотироваться на пост мэра в маленьком городке в штате Висконсин, где большая часть жителей придерживается правых взглядов.

В фильме также сыграли Крис Купер, Роуз Бирн, Маккензи Дэвис, Наташа Лионн, Тофер Грейс, Дебра Мессинг, Уилл Сассо и другие. На большие экраны лента выйдет 29 мая 2020.

Видео: YouTube / Focus Features