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Опубликован трейлер фильма "Неотразимый" со Стивом Кареллом

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На большие экраны лента выйдет 29 мая 2020. 

В сети опубликован трейлер драмтической комедии "Неотразимый", где главную роль сыграл номинант на премию "Оскар" Стив Каррел ("Игра на понижение", "Охотник на лис") 

По сюжету политический консультант-демократ помогает отставному полковнику морской пехоты баллотироваться на пост мэра в маленьком городке в штате Висконсин, где большая часть жителей придерживается правых взглядов.

В фильме также сыграли Крис Купер, Роуз Бирн, Маккензи Дэвис, Наташа Лионн, Тофер Грейс, Дебра Мессинг, Уилл Сассо и другие. На большие экраны лента выйдет 29 мая 2020. 
Видео: YouTube /  Focus Features

Теги: неотразимый, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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