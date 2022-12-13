Опубликован релизный трейлер обновления World of Warcraft "Угли Нелтариона"

С 3 мая выходит патч к игре.

Компания Blizzard представила на YouTube-канале компьютерной игры новый релизный трейлер обновления 10.1 для World of Warcraft: Dragonflight. Известно, что пользователи увидят премьеру а игровых серверах уже утром 3 мая. В видео создатели продемонстрировали геймерам отрывки из сюжетной линии, а также другие нововведения. В частности, речь идет о некоторых локациях, боссах. Дополнительно патч добавил в проект второй PvP-сезон. Авторы напомнили о том, что с 10 мая откроется рейдовое подземелье "Аберрий, Тёмное Горнило". В честь этого события до 15 числа дополнение можнокупить со скидкой в сорок процентров.

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Фото и видео: YouTube / World of Warcraft