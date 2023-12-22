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Опубликован дублированный трейлер хоррора "Чёрная вдова. Укус смерти"

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Фильм выйдет в прокат с 9 мая.

В социальных сетях опубликован дублированный трейлер австралийского триллера под названием "Чёрная вдова. Укус смерти". В российский прокат данный хоррор выпустит компания-дистрибьютор "Централ Партнершип" 9 мая.  История расскажет о холодной и мрачной ночи, в которую в комнату молодой девочки по имени Шарлотта через окно попадает загадочное яйцо. Из него вылупляется странный паук, который в результате становится тайным другом ребенка. Сначала малышка не обращает внимание на странное поведение прибывшего существа, однако тот начинает стремительно увеличиваться в размерах. Внезапно у соседей начинают исчезать домашние животные, а затем - пропадать люди.  Шарлотта осознаёт, что их семья и другие выжившие оказались в опасности. В актерскуом составе заявлены  Алила Браун, Жермен Фаулер, Нони Хэзлхерст, Робин Невин, Райан Корр, Кейт Уолш и Пенелопа Митчелл. В режиссерском кресБрэд Шилд, а музыкальное сопровождение написала Анна Друбич.

В сети появился трейлер хоррора "Винни-Пух: Кровь и мед 2".

Фото и видео: YouTube / Central Partnership

Теги: central partnership, трейлер, хоррор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино,

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