В сети появился трейлер хоррора "Винни-Пух: Кровь и мед 2"

В России фильм будет показан 30 мая.

В социальных сетях появился дублированный тизер-трейлер хоррора "Винни-Пух: Кровь и мёд 2" (Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2). Авторы решил продолжить историю, которая прозошла после того, как Кристофер Робин смог разоблачить сущности Винни-Пуха и Пятачка. В результате игрушечным персонажам приходится покинуть Стоакровый лес. Они больше не могут скрываться на этой земле, поэтому вместе с друзьями Совой и Тигрой отправляются в город для того, чтобы устроить там очередные разборки.

Напомним, что первая часть франшизы вышла в свет в 2023 году. Лента была встречена смешанными отзывами от кинокритиков, однако смогла собрать пять миллионов долларов при скромном бюджете на производство проекта в 100 тысяч. Сиквел картины сразу после выхода в мировой прокат получил высокие оценки критиков. Показатель достиг отметки в 100 процентов рейтинга на сервисе Rotten Tomatoes. Позже рейтинг "свежести" упал до 55 процентов на основе 31 рецензии. Хоррор "Винни-Пух: кровь и мёд 2" будет показан в России с 30 мая, а дистрибьютором иностранного фильма выступает компания "Наше кино". Также создатели фильма ужасов публично анонсировали подготовку к съемкам третей части франшизы.

Вышел трейлер фильма "Папуля" с Дакотой Джонсон и Шоном Пенном.

Фото и видео: YouTube / Наше кино