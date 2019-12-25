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Определился второй финалист мужского теннисного турнира в Петербурге
Сегодня, 19:44
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Определился второй финалист мужского теннисного турнира в Петербурге

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Финал состоится 18 октября.

Стало известно имя второго участника финала теннисного турнира, который подходит к завершению в Петербурге. Полуфиналы состоялись в субботу, 17 октября.

Победителем второго полуфинального матча между хорватом Борной Чоричем и канадцем Милошем Раоничем стал хорватский теннисист – он победил в трех сетах со счетом 1:6, 6:1, 6:4.

Ранее мы сообщали, что первым в финал теннисного турнира серии ATP 500 в Северной столице прошел россиянин Андрей Рублев. В полуфинальной игре спортсмен сразился с канадцем Денисом Шаповаловым и обыграл в трех сетах его со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Финал состоится 18 октября.

Фото: Pixabay

Теги: atp, петербург, теннис
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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