Андрей Рублёв прошёл в финал теннисного турнира в Петербурге

Его соперником был канадец Денис Шаповалов.

Россиянин Андрей Рублев прошел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) ST.PETERSBURG OPEN 2020. В полуфинальной игре 17 октября спортсмен сразился с канадцем Денисом Шаповаловым и обыграл его со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Противник 22-летнего теннисиста в финале еще не определился: матч между хорватом Борной Чоричем и канадцем Милошем Раоничем пройдет в эту же субботу позднее. Один из них выйдет на поле вместе с Рублевым 18 октября.

Андрей Рублёв является финалистом Финала АТР среди теннисистов не старше 21 года, победителем шести турниров Ассоциации, победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде и финалист того же состязания в парном разряде, а также финалист парного турнира Orange Bowl.

Ранее мы писали, что Евролига отменила баскетбольные матчи "Зенита" из-за карантина в команде.

Фото: ST.PETERSBURG OPEN 2020 / "ВКонтакте"