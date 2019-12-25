Евролига отменила баскетбольные матчи "Зенита" из-за карантина в команде

Временно выбыли из строя шесть игроков и три тренера.

Евролига отменила матчи "Зенита" из-за карантина в основном составе команды. Об этом сообщается на официальном сайте Евролиги 12 октября.

Не состоятся игры петербургского клуба с испанскими "Басконией" и "Валенсией", запланированные на 13 и 15 октября. В организации отметили, что в списке допуска команды на матчи не было хотя бы восьми игроков – такого количества спортсменов достаточно для игры.

По сообщению пресс-службы БК "Зенит", положительные тесты на наличие коронавируса выявили еще у двух баскетболистов и трех тренеров основной команды, включая главного наставника Хавьера Паскуаля. Вместе с новыми больными из команды временно выбыли шесть игроков, упомянутые тренеры и один массажист. Все находятся в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что оставшиеся игроки будут проходить обследование ежедневно. Тренировки основной команды пока приостановлены.

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