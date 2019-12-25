Эксперты оценили полезные свойства чеснока бразильского ореха и брокколи.

Определены лучшие продукты для предотвращения рака. Издание "Медик Форум" сообщило о том, что защитить человеческих организм от развития онкологических заболеваний помогут чеснок, бразильский орех и брокколи.

Эксперты отметили, что употребление чеснока уменьшает появление рака желудка на 15%. Этот продукт стимулирует защитные свойства иммунной системы. Бразильских орех уменьшает вероятность формирования колоректального (кишечного) рака на 58%, а также образований в предстательной железе на 63%. В продукте содержится большое количество селена. Это вещество уничтожает поврежденные клетки, которые могут мутировать в опухолевые.

В брокколи содержится молекула I3С. Она подавляет ген WWP1, характерный для многих видов опухолей. Также продукт содержит сульфорафан, который подавляет развитие клеток опухолей кишечника и предстательной железы. При употреблении двух чашек чая ежедневно на 32% снижаются шансы возникновения рака яичников. Это происходит за счет содержания флавоноидов и антиоксидантов.

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