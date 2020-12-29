Строительство начнется в 2021 году.

Определена площадка для вокзала ВСМ из Петербурга в Москву. Строительство высокоскоростной магистрали запланировано на 2021 год, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу "Россия-24".

Глава города не уточнил конкретную локацию, но заявил, что действия по освобождению нужной территории уже стартовали. После совещания с РЖД, которое прошло накануне, началось проектирование магистрали.

Запуск магистрали предусматривается к концу 2027 года. Петербургские власти и РЖД согласовали маршрут новой высокоскоростной железнодорожной магистрали. Она пройдет вплотную к Великому Новгороду и подключит этот город к агломерации Петербурга с Ленобластью. По задумке, время в пути должно составить 1,5-2 часа.

Фото: Piter.tv