Определена отличительная особенность мозга религиозных людей

Американские и афганские специалисты протестировали реакцию религиозных людей и атеистов.

Отличительная особенность мозга религиозных людей определена. Нейробиологи из США и Афганистана исследователи группу добровольцев. В эксперименте приняли участие 199 граждан США,148 жителей Афганистана, 96 европейцев с различными конфессиями и культурными привычками. Результат работы опубликован в издании Nature Communications.

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Около 52% испытуемых американцев были христианами, религиозность афганцев не устанавливалась по этическим соображениям. Ученые показали волонтерам на экране компьютера цветочные точки в разных углах монитора. Добровольцам было необходимо зажимать определенную комбинацию клавиш. Однако людям приходилось заранее предугадывать появление кругов, так как они появлялись очень быстро. После этого круги стали появляться с задержкой.

Выяснилось, что те, кто довольно точно предугадывал появление кругов, оказались глубоко религиозными людьми. Ученые предположили, что такие люди более точно воспринимают сложные причинно-следственные связи, чем атеисты.

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