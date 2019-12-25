Ученые в течение пяти лет изучали влияние спортивных нагрузок на пенсионеров.

Определена норма физической нагрузки для пожилых людей. Об этом рассказали представители Норвежского университета естественных и технических наук в публикации для British Medical Journal. Ученые определили, что регулярные тренировки на протяжении пяти лет могут заметно повысить качество жизни, улучшить здоровье и замедлить старение.

В эксперименте приняли участие около семи тысяч волонтеров в возрасте от 70 до 77 лет. Их разделили на три группы. Первая выполняла интенсивные тренировки по четыре подхода на четыре минуты дважды в неделю. Вторая - тренировалась с умеренной интенсивностью в течение 50 минут два дня в неделю. Третья - выполняла упражнения в соответствии с рекомендациями местного Минздрава.

Спустя пять лет в первой группе физическое и психическое качество жизни было выше, чем в остальных группах. В ней умерло только 3% участников. Во второй - 6% волонтеров.

Физическая активность поможет снизить риск смерти от диабета.

Фото: Piter.tv