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Оппозиция в Армении направилась к зданию парламента
Сегодня, 16:15
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matveyvn

Оппозиция в Армении направилась к зданию парламента

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На внеочередном заседании парламент обсудит внутриполитическую ситуацию.

Оппозиция в Армении направилась к зданию парламента. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В парламенте сейчас планируется внеочередное заседание депутатов.

Мы сейчас двинемся к зданию парламента, где состоится внеочередное заседание Национального собрания.

Ишхан Сагателян, один из лидеров армянской оппозиции

По словам политиков, на внеочередном заседании парламент обсудит внутриполитическую ситуацию и отмену военного положения.

Ранее Пашинян отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, парламент, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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