Оппозиция в Армении направилась к зданию парламента. Об этом сообщает агентство ТАСС.
В парламенте сейчас планируется внеочередное заседание депутатов.
Мы сейчас двинемся к зданию парламента, где состоится внеочередное заседание Национального собрания.
Ишхан Сагателян, один из лидеров армянской оппозиции
По словам политиков, на внеочередном заседании парламент обсудит внутриполитическую ситуацию и отмену военного положения.
Ранее Пашинян отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.
Фото: pixabay.com
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