На внеочередном заседании парламент обсудит внутриполитическую ситуацию.

Оппозиция в Армении направилась к зданию парламента. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В парламенте сейчас планируется внеочередное заседание депутатов.

Мы сейчас двинемся к зданию парламента, где состоится внеочередное заседание Национального собрания. Ишхан Сагателян, один из лидеров армянской оппозиции

По словам политиков, на внеочередном заседании парламент обсудит внутриполитическую ситуацию и отмену военного положения.

Ранее Пашинян отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.

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