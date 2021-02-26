  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:36
136
matveyvn
Код вставки плеера

Оппозиция созывает митинг у здания парламента Армении

0 0

"Движение спасения родины", объединяющее 20 политически сил, требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Оппозиция созывает митинг у здания парламента Армении в полдень. Об этом сообщают лидеры оппозиционного движения.

Подчёркивается, что минувшая ночь, которую многие из оппозиционеров провели в палаточном лагере возле парламента, прошла спокойно.

С раннего утра сюда прибыли Вазген Манукян (кандидат от оппозиции на пост премьера), представители движения. Граждане также собираются перед Национальным собранием.

цитата из сообщения "Движения спасения родины" в Facebook.

"Движение спасения родины", объединяющее 20 политически сил, требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее Алиев заявил, что Пашинян привел Армению в бездну и разруху.

Видео: YT / Yerevan Today Live

Теги: армения, пашинян, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии