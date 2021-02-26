"Движение спасения родины", объединяющее 20 политически сил, требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Оппозиция созывает митинг у здания парламента Армении в полдень. Об этом сообщают лидеры оппозиционного движения.

Подчёркивается, что минувшая ночь, которую многие из оппозиционеров провели в палаточном лагере возле парламента, прошла спокойно.

С раннего утра сюда прибыли Вазген Манукян (кандидат от оппозиции на пост премьера), представители движения. Граждане также собираются перед Национальным собранием. цитата из сообщения "Движения спасения родины" в Facebook.

"Движение спасения родины", объединяющее 20 политически сил, требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее Алиев заявил, что Пашинян привел Армению в бездну и разруху.

Видео: YT / Yerevan Today Live